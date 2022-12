VID atgādina: visi dāvanu sūtījumi no valstīm ārpus Eiropas Savienības ir jādeklarē

Lai sūtījumam varētu piemērot atbrīvojumus no nodokļiem, pavaddokumentā nosūtītājam precīzi un korekti ir jānorāda preču vērtība muitas vajadzībām. Ja dāvanu sūtījuma vērtība nepārsniedz 45 eiro, tiek piemērots atbrīvojums no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Ja preču vērtība ir no 45 eiro līdz 150 eiro, tad piemēro atbrīvojumu no muitas nodokļa, bet ir jāmaksā PVN, taču, ja pārsniedz 150 eiro, jāmaksā PVN un muitas nodoklis.

Ja sūtījums sastāv no divām un vairāk precēm un šo preču kopējā vērtība pārsniedz 150 eiro, tad atbrīvojumu no muitas nodokļa var piemērot vienai vai vairākām precēm, kuru kopējā vērtība nepārsniedz 45 eiro, ar nosacījumu, ka preces vērtība nav dalāma. Savukārt PVN šajā gadījumā ir maksājams no visas preču vērtības un aprēķinātā muitas nodokļa.

Piemēri

• ja sūtījumā ir zābaki 135 eiro, cepure 25 eiro un šalle 20 eiro vērtībā (kopējā sūtījuma vērtība ir 180 eiro), atbrīvojumu no muitas nodokļa var piemērot cepurei un šallei, muitas nodoklis maksājams no zābaku vērtības, bet PVN maksājams no aprēķinātā muitas nodokļa un kopējās sūtījuma – 180 eiro – vērtības.

• ja sūtījumā ir jaka 55 eiro, cepure 25 eiro un šalle 20 eiro vērtībā (kopējā sūtījuma vērtība ir 100 eiro), atbrīvojums no muitas nodokļa piemērojams visām sūtījumā esošajām precēm, bet PVN maksājams no 100 eiro, tātad no visas sūtījuma vērtības.

Nodokļu aprēķina bāzē par dāvanām nav jāiekļauj piegādes izmaksas. Aizpildot VID EDS vienkāršoto importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, tajā ir jānorāda tikai preču vērtība; aile “Piegādes izmaksas” ir jāatstāj tukša.

Jāņem arī vērā, ka uz priekšmetiem, kas saņemti kā dāvanas, attiecas tiesību aktos noteiktie pārvietošanas ierobežojumi un aizliegumi.