Harvia – drošākie un modernākie saunas risinājumi ikvienam mājoklim

Mūsdienu steidzīgajā ikdienā bieži vien aizmirstam parūpēties par savu labsajūtu. Laika trūkums ir viens no visbiežākajiem argumentiem, tāpēc ir labi, ja saunu var ierīkot savās mājās. Viens no labākajiem un vienkāršākajiem risinājumiem dzīvoklī pavisam noteikti ir gatavās saunas kabīnes, kas aprīkotas ar krāsni, aksesuāriem, apgaismojumu un vadības pulti. Tās lieliski iekļausies ikvienā mājoklī, jo tām piemīt dabiska elegance, kas kopā ar apaļajiem saunas akmeņiem un radīs modernu un elegantu atmosfēru, saglabājot arī tradicionālo saunas pieredzi.

Ugunsdrošība ir viens no biežākajiem argumentiem, kāpēc cilvēki neizvēlas ierīkot saunu savā dzīvoklī. Harvia saunas ir ražotas Somijā, kas drošību vienmēr ir akcentējusi kā savu prioritāti it visā. Gadu gaitā uzkrātā pieredze ļāvusi izstrādāt unikālu gaisa ventilācijas sistēmu, kas vienmērīgi apgādā ar karstumu visu saunu un samazina tās pārkaršanas riskus. Tāpat būtisks drošības elements ir krāsns aizsargrežģis un koka barjera, kas pasargās saunas lietotājus no saskarsmes ar karstām virsmām. Koka aizsargbarjera ir izgatavota no alkšņa un apses koka, kas ir zināmi kā vieni no karstuma izturīgākajiem kokiem. Drošības režģis ne tikai padarīs saunas apmeklējumu drošu, bet arī lieliski papildinās dizainu.