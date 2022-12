Krāslavas novadā gājis bojā automašīnas notriekts gājējs

Negadījums noticis ap plkst.18.50 Račevā uz autoceļa Ferma-Račeva-Ļutavci (V624). Autovadītājs ar "Audi A6" uzbraucis gājējai, kura no gūtajām traumām notikuma vietā mirusi.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā kopumā reģistrēti 184 ceļu satiksmes negadījumi, astoņos no tiem cietuši kopskaitā desmit cilvēki, bet vienā - jau minētajā - ir bojāgājušais, liecina Valsts policijas apkopotā statistika.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka viens no negadījumiem ar cietušo noticis ap plkst.14 Dobeles novada Tērvetes pagastā, saduroties vieglajai automašīnai un traktoram. Ugunsdzēsēji glābēji izcēluši cilvēku no vieglās automašīnas un nodevuši to mediķiem, kā arī sakārojuši ceļa braucamo daļu un atvienojuši spēkratu akumulatoru klemmes.