“Mars” sasniedz būtiskus ilgtspējas mērķus

Saldumu, pārtikas preču un mājdzīvnieku barības ražotājs un vairumtirgotājs “Mars” publicējis pārskatu par ilgtspējas plāna “Sustainable in a Generation” jaunākajiem sasniegumiem. Rezultāti liecina, ka kompānijai izdevies samazināt ietekmi uz vidi, uzlabot cilvēku un mājdzīvnieku dzīves, kā arī rast risinājumus ilgtspējīgā iepakojuma ražošanā. 2021. gadā “Mars” ievērojami paātrināja sasniegumus ilgtspējas jomā, piemēram, uzņēmums samazināja siltumnīcas efektu izraisošās gāzu emisijas par 6,1% un samazināja neilgtspējīgi izmantotā ūdens apjomus par 24%, kā arī 20% no uzņēmuma ražotā iepakojuma iespējams pārstrādāt un kompostēt. Savukārt 43% no ražotā iepakojuma ir speciāli konstruēti otrreizējai pārstrādei. Tāpat arī uzņēmums Eiropas tirgū ražotajos mājdzīvnieku barības produktos izmanto 100% ilgtspējīgi iegūtas zivis. Kāpēc “Sustainable in a Generation” plāns ir tik svarīgs?