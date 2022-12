Valsts apvērsuma plānotāji Vācijā gatavojušies izveidot savu armiju

Kratīšanās un aizturēšanās piedalījās 3000 policistu, kas 11 no 16 federālajām zemēm pārmeklēja vairāk nekā 150 īpašumus. Divi no aizdomās turamajiem tika aizturēti Itālijā un Austrijā. Vācijas mediji to raksturo kā vienu no lielākajām policijas akcijām, kāda valstī jebkad ir notikusi.