Aptauja: Katrs astotais no desmit iedzīvotājiem piedzīvo mašīnas uzturēšanas izmaksu kāpumu

Lai gan lielāko daļu laika privātais auto pavada dīkstāvē, "Bolt Drive" aplēses liecina, ka pat 95 % no lietošanas laika joprojām ir jāiegulda nauda un pūles transportlīdzekļa apkopē, riepu nomaiņā, degvielas uzpildē, stāvvietā, automašīnas mazgāšanā utt.

No aptaujātajiem Rīgas un Jūrmalas iedzīvotājiem 26 % norāda, ka vidēji gadā automašīnas apkopei iztērē vairāk nekā 1500 eiro, aptuveni ceturtdaļa vērtē, ka šī summa ir mazāka – 501 līdz 1000 eiro.

Lai gan lielākā daļa Rīgas un Jūrmalas iedzīvotāju (64 %) pēdējo divu gadu laikā nav iegādājušies jaunu vai lietotu automašīnu, no tiem, kuri ir iegādājušies, vairāk nekā puse (57%) norāda, ka mazlietotu un lietotu automašīnu cenas pēdējo gadu laikā ir pieaugušas un 44 % ir pieredzējuši vai novērojuši to, ka ir grūtāk atrast piemērotu lietotu automašīnu. Iedzīvotāji arī norāda, ka gaidīšanas laiks, lai iegādātos jaunu automašīnu, ir ilgāks nekā agrāk.

"Papildus automašīnas regulārai uzturēšanai un apkopei ir jāatceras par pašas automašīnas cenu un vērtību. Auto grūti uzskatīt par ilgtermiņa ieguldījumu, jo tā vērtība krīt no pirmās dienas, kad tas izbraucis no salona, līdz ar to ir jārēķinās ne tikai ar izmaksām, kas saistītas ar auto uzturēšanu, bet arī jāatceras par paša auto cenu un zaudējumiem, kas rodas laika gaitā.