33% iedzīvotāju par komunālajiem pakalpojumiem un elektrību maksā vairāk nekā par mājokļa kredītu vai īri

Šobrīd mājokļa kredītu vai īri maksā 54% no visiem aptaujas dalībniekiem, un liela daļa no tiem piedzīvo būtiskas izmaiņas izmaksu sadalījumā. 13% respondentu komunālo maksājumu rēķini šobrīd ir par vairākiem desmitiem eiro lielāki nekā kredīta vai īres ikmēneša maksājums, bet 12% iedzīvotāju par komunālajiem pakalpojumiem maksātā summa ir par vairāk nekā 100 eiro augstāka nekā kredīta vai īres maksājums.

Zīmīgi, ka šāds izdevumu sadalījums iepriekš bijis tikai 8% no visiem iedzīvotājiem, taču tagad šādā situācijā nonākusi jau ceturtā daļa. No atlikušajiem visvairāk ir tādu, kuriem mājoklis jau ir īpašumā, tādēļ viņi nemaksā ne īri, ne kredītu. Šādu respondentu īpatsvars ir 46%. Vēl 11% aptaujāto abas maksājumu pozīcijas ir līdzīgas, un tikai 5% komunālie maksājumi ir par 100 un vairāk eiro mazāki nekā izdevumi par aizdevumu mājokļa iegādei vai īri.

No datiem izriet, ka šobrīd 63% Latvijas iedzīvotāju par elektrību un apkuri kopā maksā līdz 200 eiro, taču lielai daļai izdevumus samazina valsts piešķirtais atbalsts.

Ja tas netiks pagarināts, tad ievērojami palielināsies tā grupa, kas par komunālajiem pakalpojumiem maksā no 201 līdz 400 eiro. Šobrīd tajā ir piektā daļa mājsaimniecību. Vēl 4% maksā no 401 līdz 600 eiro un 1% - no 601 līdz 800 eiro.