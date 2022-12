Apdrošināšana uzņēmumus pasargā no tūkstošos mērāmiem zaudējumiem

«Līdzšinējā pieredze rāda, ka vidējais zaudējuma apmērs ugunsgrēka rezultātā izraisa postījumus no 50 tūkstošiem līdz vairākiem miljoniem eiro. Ja vēl cieš cilvēki un to veselībai tiek nodarīts kaitējums, jāsedz ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumi. Ražošanas vai biroja telpu applūšanas gadījumā izdevumi ir sākot no 7000 eiro. Elektrisko svārstību sabojāto iekārtu remontam vai nomaiņai nepieciešams vidēji 2,5 tūkstoši eiro, bet paši darbinieki pamanās sagādāt izdevumus 1,2-2 tūkstošu eiro apmērā,» lēš J. Strods, vēršot uzmanību uz vēl kādu svarīgu niansi. Pat ja uzņēmums ir apdrošinājies pret šiem riskiem un saņem atlīdzību, tas bieži vien nav iedomājies, ka bojājumu dēļ nāksies uz kādu laiku apturēt uzņēmējdarbību. Tipisks gadījums ir neliels ugunsgrēks maizes ceptuvē. Lai arī no uguns cietusi tikai krāsns un neliela teritorija ap to, sodrēju un dūmu radīti zaudējumi būtu manāmi visā virtuves zonā, nemaz nerunājot par dzēšanas darbos izmantotā ūdens nodarītiem zaudējumiem. Šāda neliela ugunsgrēka seku likvidācija, darba vides atjaunošana un nepieciešamo atļauju saņemšana var aizņemt pat 2-3 mēnešus. Šajā laikā ceptuves darbs ir paralizēts un plānotie ieņēmumi netiek gūti. Tādēļ ir ļoti svarīgi kopā ar uzņēmuma īpašuma apdrošināšanu iegādāties arī uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšanu. Tā paredz, ka apdrošinātājs kompensēs klientam dīkstāves laikā negūtos ienākumus. Latvijā gan šāda veida apdrošināšana uzņēmēju vidū vēl nav ļoti populāra. Apdrošināšanas nozarē lēš, ka īpašumu šobrīd apdrošinājusi aptuveni puse Latvijas uzņēmumu, savukārt komercdarbības pārtraukšanu - vien desmitā daļa.