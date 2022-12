Grīziņkalna smiltis, tabakas indiānis un paklājs vējā - Ventspils muzeja izstādē par kino vēsturi Ventspilī

Līdztekus ieskatam konkrētajās filmās, ir arī vizuāli krāšņi kinovēstures demonstrācijas fakti, kas ilustrēti gan ar Rīgas Kino muzeja krājuma vēsturiskajiem plakātiem, gan Ventspils muzeja fotomateriāliem. Izstādi papildina arī diorāmas ar iemīļoto filmu tēliem un pat t.s. tabakas indiāni (Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja eksponāts) no filmas “Jūras vārti”, par kuru lasāms: “Atzinīgi filmu vērtē laikam galvenokārt ventspilnieki. Ventspils zvejnieka Anša Dziesmas dzimtas locekļu dzīves ceļi vijas Ventspilī, un pilsēta ir gluži kā vēl viens šī kinostāsta varonis. Tā ir skarbi romantiskā Ventspils 1970. gados, kad zvejas ostā vēl redzami kuģu mastu džungļi, vēl nav uzceltas lielās ķīmiskās rūpnīcas, un Ventspils ir zaļa un ziedoša. Kā filmā redzamā pilsētvide izmainījās jau nākošajā desmitgadē! Redzēt filmā iemīļotās un pazīstamās vietas, zināmus cilvēkus bija tiešām vilinoši. Vienīgi dziesmas krievu valodā disonēja ar latvisko vidi, pie tam zināms, ka daudz šeit pieminētajā zvejnieku kolhozā “Sarkanā bāka” un zvejnieka profesijā vispār krievvalodīgo bija maz. Pirmajās četrās filmas izrādēs Ventspilī 1974. gada novembrī to noskatās 20 000 pilsētnieku, kas ir puse no iedzīvotāju skaita.”