FOTO ⟩ Lai top gaisma! Rīgas parki un tilti ir saposti svētkiem

Katrs gadsimts tām devis jaunu formu, taču nemainīgs palicis viens - sakrustotas atslēgas ķetnu krusta aizsegā. Katra atslēgas galva un slēdzene ir atšķirīgā veidolā, norādot uz svarīgu posmu Rīgas laika ceļojumā. Krusta siluets atslēgas musturī ir bijusi ļoti izplatīta laikmeta zīme visā Eiropā jau no 13. gadsimta. Savukārt unikālā forma kreisajā atslēgas musturī veidojusies gadsimtu laikā, iespaidojoties no dažādiem māksliniekiem. 1925. gadā Rihards Zariņš to iegrāmatoja Rīgas pilsētas ģerbonī. Visbrīvāk savu formu mainījuši atslēgu rokturi - kantaini vai ziedlapu rokturi atrodami gan Rīgas pilsētas senākajā atslēgā no 1226. gada, gan Katrīnas II apstiprinātajā Rīgas pilsētas ģerbonī 1788. gadā.