Ministrija lēš, cik jauniešu plānots uzņemt pirmajā aizsardzības dienesta iesaukumā

AM iepriekš savos preses paziņojumos minējusi, ka pirmajam iesaukumam bija plānots 2023.gada janvārī aicināt 18 līdz 19 gadus vecus Latvijas pilsoņus brīvprātīgi pieteikties militārajai apmācībai. Tāpat bija plānots, ka no 2023.gada otrā pusgada pilsoņus iesauks arī obligātā kārtā.

AM bija iecerējusi, ka 2023.gada otrā pusgada iesaukumam Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 19 gadiem tiktu aicināti iestāties dienestā brīvprātīgi, taču trūkstošo personu skaitu iesauktu obligātā kārtā. Sākotnēji minēts, ka pirmajā gadā plānoti divi iesaukumi - janvārī un jūlijā. AM bija iepriekš iecerējusi, ka pirmajā dienesta īstenošanas gadā bija plānots piesaistīt 1000 pilsoņu.