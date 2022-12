Elektroenerģijas patēriņš mazāks nekā plānots; iespēju robežās jāturpina taupīt enerģija

Grīvāne skaidroja, ka laika posmā no šodienas līdz piektdienai jaudas rezerves Skandināvijas un Baltijas reģionā ir ļoti mazas. Tas nozīmē, ka jaudas ģenerācija, lai nosegtu patēriņu, ir pietiekama, bet, ja kāds ģenerācijas avots vai starpsavienojums iziet no ierindas, tad jaudas var nepietikt un var nākties uz brīdi atslēgt kādu patērētāju grupu.

Tomēr, lai samazinātu kopējo risku reģionā un izvairītos no augstiem rēķiniem AST aicina patērētājus iespēju robežās taupīt energoresursus pīķa stundu laikā. Paredzams, ka pīķa patēriņa stundās elektrība būs dārga."

Jau ziņots, ka AST no 14.decembra līdz 16.decembrim aicina patērētājus iespēju robežās taupīt elektroenerģiju pīķa patēriņa stundās - no plkst.8 līdz 12 un no plkst.15 līdz 19, aģentūru LETA informēja AST pārstāvji.