Mūžībā devusies rakstniece, žurnāliste, Goda daugavpiliete Anita Liepa

No 1956.līdz 1959.gadam bija mācību daļas vadītāja Bebrenes vidusskolā, pēc tam strādāja par skolotāju Daugavpils 12. vidusskolā, laikraksta "Avangards" kultūras nodaļas vadītāju, Daugavpils Ekskursiju un ceļojumu biroja ekskursiju vadītāju. No 1986.gada līdz 1989.gadam bija Daugavpils Pedagoģiskā institūta docētāja, no 1994. līdz 2001.gadam - laikraksta "Latgales Laiks" ārštata reportiere.