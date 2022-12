Intriģējošais "Nordic noir" – Ziemeļvalstu kino fenomens

Sievietes loma – viena no galvenajām noir žanrā

Šāda varone darbojas arī seriālā Agatas Kristi Hjersons (Agatha Christie's Hjerson). Tas veidots atraktīvākā, rotaļīgākā stilā, nekā klasiskie noir, taču arī šajā seriālā dominē noziegumi un to atšķetināšana. Ar to atminēšanu nodarbojas izbijušais izmeklētājs, kādreizējā slavenība Hjeršons, kurš nolēmis distancēties no sabiedrības, un azartiska TV producente Klāra, kuras mērķis ir pierunāt Hjeršonu piedalīties TV šovā. No šīs “neiespējamās misijas” ir atkarīga viņas karjera.