“Vācieši vairs negrib palīdzēt Ukrainai”. Vai Latvijas mediji pārpublicē Krievijas propagandu?

Šā gada 27. novembrī daudzi Krievijas un Baltkrievijas mediji publicēja ziņu par to, ka vācieši bēgļu dēļ vairs negribot palīdzēt Ukrainai. Tie atsaucās uz The Washington Post rakstu par Vācijas iedzīvotāju aptauju, kas šo nevēlēšanos pierādot. Krievijas mediji The Washington Post rakstā pausto bija sagrozījuši, jo ASV medijā nekas tāds nebija teikts un arī Vācijā veiktās aptaujas dati to nerāda. The Washington Post rakstā pausts, ka vairums iedzīvotāju arvien lielākā vai mazākā mērā atbalsta palīdzības sniegšanu Ukrainai, lai gan atbalsts tiek raksturots kā remdens. Sīkāk par atšķirībām oriģinālajā The Washington Post rakstā un tā pārstāstā Krievijas medijos lasiet Re:Check raksta turpinājumā zemāk.