Aptauja: Gandrīz puse jauniešu regulāri izjūt bezcerību un bezspēcību

Kopumā, salīdzinot ar gadu iepriekš, Latvijas iedzīvotāji bezcerību un bezspēcību izjūt nedaudz retāk - patlaban šīs sajūtas regulāri pārņem 19% respondentu, kamēr pirms gada šis rādītājs bija 24%. Vienlaikus gada laikā ir samazinājies to iedzīvotāju īpatsvars, kurus nekad nepārņem minētās sajūtas - jaunākajos datos šādu atbildi sniedza 13%, bet pirms gada - 20%.

Analizējot datus pēc respondentu dzimuma, biežāk bezcerības un bezspēcības sajūtas nomāc sievietes - viņu vidū regulāri to izjūt 21%, kamēr vīriešiem šis rādītājs ir 17%. Vēl 35% sieviešu un 32% vīriešu bezcerību un bezspēcību izjūt dažreiz, 30% sieviešu un 31% vīriešu to izjūt reti, bet 11% sieviešu un 16% vīriešu - nekad, kamēr 3% katrā no grupām konkrētu viedokli sniegt nevarēja.