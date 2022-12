VIDEO ⟩ Nekāda caurspīdīguma jeb noskaidrot, kurš ir patiesais labuma guvējs, būs gandrīz neiespējami

Tieslietu ministrija tagad apkopos iestāžu viedokļus un lems, vai nepieciešami kādi grozījumi. Viens no variantiem ir, ka piekļuve īpašnieku datiem katru reizi būtu jāpamato. Tas nozīmē lielāku birokrātisko slogu gan uzņēmumiem, gan pašam Uzņēmumu reģistram: "Protams, ka tas ir administratīvai resurs, jo kādam šis pieprasījums ir jāvērtē un jāizlemj, ir vai nav pamats dot šo informāciju. Visdrīzākais, tas arī tad attiecīgi sadārdzina [pakalpojumu]. Jautājums, vai par to informācijas saņemšanu tālāk būtu iekasējama nodeva, vai savukārt no valsts budžeta līdzekļiem tas būtu finansēts. Viens ir izmaksas, un, protams, arī laiks," teica Uzņēmumu reģistra pārstāvis Sandis Karelis.