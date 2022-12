10 idejas ilgtspējīgam Ziemassvētku dāvanu iepakojumam

Viens no vispieejamākajiem videi draudzīgajiem materiāliem ir pārstrādāts brūns papīrs, kas, izmantojot dabai draudzīgus dekorus, izskatīsies kā attēls no Pinterest lapas. Viena no brūnā papīra priekšrocībām – tas ir viegli salokāms, līdz ar to tas atvieglo dāvanu iesaiņošanas procesu. Lai dāvana izskatītos acij tīkamāka, to iespējams papildināt ar spilgti sarkanu dzijas diegu spīdīgas plastmasas lentes vietā, kas būs arī videi draudzīgāk.