Sasildīsimies kopā ⟩ RUS TVNET un Young Folks LV aicina: neesi vienaldzīgs, atnes siltās drēbes

Ziemassvētki un Jaunais gads - laiks, kad katrs no mums nedaudz vairāk kā ierasts gaida brīnumu. Tieši šajā labestības un brīnumu laikā RUS TVNET un jauniešu organizācija Young Folks LV sāk savu sadarbību: mēs aicinām palīdzēt bēgļiem no Ukrainas ar silto apģērbu, dažādām noderīgām mājas lietām, rotaļlietām un visu nepieciešamo, lai no kara patvērušies cilvēki mūsu valstī varētu pārciest šos tumšos laikus pēc iespējas ērtāk, omulīgāk un siltāk.