Tiesības par ātruma pārsniegšanu plāno atņemt atkārtotiem pārkāpējiem

2020. gadā Valsts policija veica pētījumu par atkārtotiem ātruma pārkāpumiem ceļu satiksmē. Pētījuma rezultātā tika iegūti dati par 592 personām, kuras laika periodā no 2019. gada jūnija līdz 2020.gada maijam ir vismaz divas reizes pārkāpušas atļauto braukšanas ātrumu vairāk par 31 km/h.

Tāpat 2021. gadā Valsts policija veica pētījumu par iepriekš atlasītām 592 personām, lai iegūtu datus par to, vai gada laikā pārkāpēju uzvedība uz ceļa ir mainījusies, vai personas turpina smagi pārkāpt atļauto braukšanas ātrumu, vai šīm personām ir arī citi ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi.

Gada laikā 11% jeb 64 personām no visas izlases ir iestājies liegums vadīt transportlīdzekli, no tiem 14% jeb deviņos gadījumos liegums iestājies atļautā braukšanas ātruma pārkāpumu dēļ. Kopumā gada laikā no 592 personām 56% vadītāju tāpat kā iepriekšējā periodā turpināja pārkāpt ceļu satiksmes noteikumus.