Vai mums tālu līdz Tallinai jeb kas notiks ar "Rīdzinieka karti"?

Interesanti, ka "Rīdzinieka karte" ideālā gadījumā varēja palīdzēt atrisināt sociālās problēmas, kā piemēram, mobingu skolā. Kā stāstīja Ušakovs, viena no skolām izmēģināja brīvpusdienu piešķiršanu tiem skolēniem, kuriem ir "Rīdzinieka kartes". Tas, savukārt, ļāvis bērniem no mazturīgām ģimenēm nepievērst sev uzmanību un nekļūt par apsmiekla objektu.

Bez šaubām, ka kartes ieviešanas brīdī tas bija mūsdienīgs un tehnoloģiski attīstīts lēmums. Tiesa gan, "Rīdzinieka kartes" pakalpojums tika kritizēts par to, ka šis pakalpojums pašvaldībai izmaksāja pārāk lielu summu.

2019. gada aprīlī Ušakovu no Rīgas mēra amata atstādināja toreizējais reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Pats Ušakovs savu atstādināšanu no sauca par "pretlikumīgu un neprofesionālu", tomēr viņš par mēra amatu necīnījās. Tā vietā, lēma kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kas viņam ļāva kļūt par Eiropas Parlamenta deputātu.

"Rīdzinieka kartes" nākotne

Rīgas dome vēsta, ka pakāpeniski atteiksies no "Rīdzinieka kartes" sistēmas, jo šis pakalpojums ir ļoti dārgs.

Izskatās, ka Rīga joprojām ir tālu no Tallinas, kas piedāvā bezmaksas sabiedrisko transportu pilsētas iedzīvotājiem. No 31. decembra šis attālums vien pieaugs. Kā nesen vēstīja pašvaldības uzņēmums "Rīgas satiksme", no Jaunā gada iepriekšējo 1,15 eiro vietā 90 minūšu biļete maksās 1,50 eiro. Ir arī laba ziņa - mēneša abonementa maksa samazināsies līdz 30 eiro. Arī atlaides atsevišķām iedzīvotāju grupām saglabāsies.