Kā mazināt svētku mielasta negatīvo ietekmi uz figūru un pašsajūtu

Ēdienu var pasniegt mazākos šķīvjos , desertu servēt mazākos trauciņos, dzērienu baudīt no mazākām glāzēm, kūku griezt mazākos gabalos.

Atteikties no treknām kūkām, arī desertiem, kuros izmantots saldais krējums, to vietā piedāvāt, piemēram, sarkanvīnā sutinātus bumbierus, krāsnī ceptus ābolus ar riekstiem un kanēli; dažādas ogu želejas; kārtojumus, kuros ir grieķu jogurts, augļi, ogas, to biezeņi, maltas sēkliņas, auzu pārslas; jogurta krēmu. Tartes un smilšu mīklas vietā izvēlēties rauga mīklas gardumus, piemēram plātsmaizi. Nelikt galdā fritētus ēdienus.