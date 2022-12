Īpaši apgrūtinoši braukšanas apstākļi pēcpusdienā Vidzemē, Dobeles, Tukuma un Talsu apkārtnēs

Šodien uz plkst.16.30 sasalstošā lietus un atkalas dēļ īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Vidzemes šosejas (A2) posmā no Vangažiem līdz pagriezienam uz Smilteni, Valmieras šosejas (A3) posmā no Vangažiem līdz Raunas pagriezienam un no Strenčiem līdz Valkai, kā arī uz reģionālajiem un vietējiem autoceļiem Cēsu, Limbažu un Valkas apkārtnē.