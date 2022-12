Slideno ielu dēļ Traumatoloģijas centrā pacientu pieplūdumus; daži pārvesti uz citu slimnīcu

"Atšķirībā no citām reizēm, kad bijuši saišu sastiepumi, sasitumi un lūzumi, šoreiz traumas ir smagākas - 80% ir lūzumi. No ielu traumām pamatā ir spieķa kaula lūzumi, cilvēkiem krītot uz rokām, citu roku daļu traumas vai potīšu lūzumi. Pārsvarā pēc palīdzības vērsās sievietes pēc 45 gadiem," informēja Petronis.

Šobrīd situācija slimnīcā ir mierīga, un līdz šim pēc palīdzības bija vērsušies trīs pacienti, kas traumas guvuši vakar. Petronis sacīja, ka no rītiem traumu ierasti ir mazāk, jo cilvēki vēl atrodas mājās, brokasto un tikai tad dodas ārā un krīt. Pārsvarā no rīta nāk tie cilvēki, kuri traumējušies naktī vai iepriekšējas dienās, un tad no rīta saprot, ka kaut kas nav labi.