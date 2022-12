"Baltic International Bank" akcionāri komentē FKTK lēmumu apturēt bankas darbību

Viņi skaidro, ka viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ tika piesaistīti tieši šie investori, bija fakts, ka vienam no viņiem jau kopš 2021.gada pieder uzņēmums, kam ir FKTK izsniegta licence Latvijā. Tas nozīmē, ka investors jau vienreiz pirms ieguldījuma bankas kapitāla ir izgājis rūpīgu regulatora prasību pārbaudi un tika atzīts par piemērotu darbībai Latvijas finanšu sistēmā.

Bankas pārstāvji atzīmē, ka kapitāla koncentrācija ir Tuvajos Austrumos, Amerikā, attīstītās Eiropas valstīs un Ķīnā, un, piesaistot ārvalstu investīcijas, ar to ir jārēķinās. Investori iegulda ne tikai līdzekļus, bet arī savas zināšanas, idejas bankas attīstībai, kas kopš 2021.gada novembra tika apkopotas ne tikai neskaitāmos dokumentos un stratēģiskajos plānos, bet arī paustas publiskā telpā gan no bankas, gan no pašiem akcionāriem.