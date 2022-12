Augstākas prasības: pat luksusa cienītāji meklē ilgtspēju

Ilgtspēja nav tikai mirklīga iegriba, tā ir jaunas domāšanas ēra – to uzskatāmi apliecina klientu vēlmes attiecībā uz dažādām dzīves jomām, un vieni no pirmajiem to saprata luksusa zīmoli. Tie arvien biežāk izmanto otrreizējos materiālus un rada lietas, ko nākotnē varēs pārstrādāt. Dažādās nozarēs parādās arvien vairāk zīmolu, kas savu darbību cieši saista ar aprites ekonomiku – no modes un mēbeļu uzņēmumiem līdz luksusa auto ražotājiem, kā Jaguar un Land Rover.