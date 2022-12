Vai autoražotāji ir gatavi elektriskajai revolūcijai ierobežotu piegāžu apstākļos?

Krīze šai jomā vēl nav beigusies, taču jau tagad tā ir skaidri parādījusi, cik trausls var būt globālais piegādes tīkls un kā pat nelielas problēmas var ietekmēt jaunu auto pieejamību un cenu. Lai elektriskie auto sasniegtu plašas masas, ražotājiem jāspēj nodrošināt, ka šādas problēmas neatkārtojas. Lai to panāktu, ir jāpārskata ražošanas procesi, jāstiprina partneru tīkls un jāanalizē, kuri komponenti nākamajos gados visvairāk ietekmēs viņu ražošanu.

Viens no lielākajiem kompāniju izaicinājumiem ir atrast partnerus ar līdzīgiem uzskatiem, lai veidotu uzticamas piegādes ķēdes – pat ja ir radītas jaunas tehnoloģijas un tās ir gatavas ieviešanai, bez nepieciešamajiem komponentiem to nav iespējams izdarīt. Uzņēmumi, kas ir apņēmušies ievērot ilgtspējas principus, piemēram, britu luksusa un sporta auto ražotājs Jaguar Land Rover, pašlaik ne tikai gatavo tehniskos risinājumus nākamo paaudžu automobiļiem, bet arī maina visu, kas saistīts ar ražošanu – sākot no akumulatoriem, izejmateriāliem un elektronikas komponentiem, beidzot ar ražošanas procesiem.