Savienojamība automobiļos: no sniega pikas līdz lavīnai

Pilnveidojoties savienojamības tehnoloģijām, šī funkcija kļūst arvien izplatītāka. Piemēram, ar to ir aprīkoti gandrīz visi Jaguar Land Rover, kas tagad izbrauc no ražošanas līnijas. Savukārt jaunās paaudzes Range Rover Sport izmantotā Software Over The Air (SOTA) tehnoloģija attālināti ļauj atjaunināt programmatūru pat 63 elektroniskajiem moduļiem. Tāpēc tagad auto īpašniekiem nav lieku reizi jādodas uz servisu, lai iegūtu jaunāko programmatūru, kā bija senāk. Tas nozīmē – tiek ieekonomēts laiks, ir mazāk nobraukto kilometru un mazāka ietekme uz vidi, kā arī ir vairāk drošības, jo visā ekspluatācijas laikā mašīna izmanto vismodernākās tehnoloģiju versijas.