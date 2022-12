Īsi pirms svētkiem Grobiņā atvērts jaunuzcelts veikals “top!”

“Projekta būvniecību uzsākām šāgada jūnijā. Ēka ir būvēta tā, lai būtu ērta klientiem un iekļautos vidē. Ēkas sienas paneļos izmantots gaismu caurlaidošs materiāls, kurš to vizuāli padara vieglu un gaišu. Tika labiekārtota piegulošā teritorija, ierīkots stāvlaukums 46 automašīnām. Domājot par vidi un ilgtspēju, veikals aprīkots ar energoefektīvu tirdzniecības aprīkojumu un apgaismojumu, kā arī pircēju ērtībai esam uzstādījuši kopumā piecas kases, trīs no tām – pašapkalpošanās. Jaunais veikals nodrošinās mūsdienīgu un ērtu iepirkšanos klientiem, kā arī patīkamus darba apstākļus darbiniekiem,” stāsta AS “LPB” valdes priekšsēdētāja Elīna Ļaudama.