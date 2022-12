ASV Senāts apstiprina 1,7 triljonus lielu budžetu

Par 4155 lapaspuses garo dokumentu, kas ietver duci likumprojektu par ikvienas federālās iestādes finansējumu šim fiskālajam gadam, kas jau sācies ar 1.oktobri, papildu militāro palīdzību Ukrainai un dabas katastrofu upuriem, kā arī finansējumu virkni dažādu ar to nesaistītu programmu finansējumu, balsoja 68 senatori, bet pret - 29.

Šī ir viena no svarīgākajām budžeta paketēm, kāda pieņemta pēdējā laikā, norādīja Senāta vairākuma līderis Čaks Šūmers, uzsverot, ka tā nodrošina nozīmīgu atbalstu daudziem cilvēkiem.

Budžeta apstiprināšana Senātā paver iespēju to apstiprināt arī Pārstāvju palātā līdz piektdienas pusnaktij (līdz sestdienai plkst.7.00 pēc Latvijas laika), kad beidzas līdzšinējais valdības finansējums.

Pārstāvju palātas spīkere Nensija Pelosi pauda cerības, ka Kongresa apakšnams to paveiks vēl ceturtdienas vakarā, taču atzina, ka tas atkarīgs no tā, kad budžeta pakete tiks saņemta no Senāta.