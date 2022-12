Sveces Ukrainas atbalstam varēs nodot arī autoostās un autobusu šoferiem

ATD aicina iesaistīties atbalsta sniegšanas akcijā karadarbības skartajiem Ukrainā un Ukrainas aizstāvjiem. No 2022.gada Ziemassvētkiem reģionālo autobusu un vilcienu pasažieri tiek aicināti svētku laikā dedzinātās sveces un to pārpalikumus savākt un dot autobusu šoferiem, autoostās vai Rīgas Centrālajā stacijā.

Reģionālo autobusu pasažieri var nodot sveces un to pārpalikumus SIA "Balvu autotransports" (Balvu novads), AS "Nordeka" (Bauskas novads, Pierīga), SIA "Daugavpils autobusu parks" (Daugavpils novads) autobusu šoferiem, kā arī "Pasažieru vilciens" pasažieri var nest sveces vai to pārpalikumus uz Klientu apkalpošanas centru Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā. Pasažieri tiek aicināti ziedot tikai sveču materiālus (parafīnu, vasku, stearīnu utt.), jo kartons un metāla kārbas tiks gādātas atsevišķi.