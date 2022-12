Apledojuma dēļ braukšana apgrūtināta vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas (A1) no Tūjas krustojuma līdz Ainažiem, uz Vidzemes šosejas (A2) no Virešiem līdz Alūksnes pagriezienam, uz Daugavpils šosejas (A6) visa maršruta garumā, uz Bauskas šosejas (A7) no Rīgas līdz Iecavai, uz Jelgavas šosejas (A8) no Olaines līdz Meitenei, uz Liepājas šosejas (A9) no Kaģiem līdz Apšupes krustojumam, kā arī no Blīdenes līdz Anneniekiem un no Kalvenes līdz Liepājai, uz Ventspils šosejas (A10) no Strazdes līdz Ventspilij un uz autoceļa Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava) (A11) visa maršruta garumā.