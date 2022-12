Ugunsgrēkā Rīgā sestdien cietis cilvēks

Pieci cilvēki no ēkas evakuējās pirms ugunsdzēsēju ierašanās, bet no sadūmotā dzīvokļa ugunsdzēsēji izglāba vienu cilvēku. Cietušais nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbiniekiem. Darbs notikuma vietā noslēdzās plkst.22.14.

Savukārt plkst.12.24 ugunsdzēsēji devās uz Ķemeru ielu Jūrmalā, kur 50 kvadrātmetru platībā dega divi blakus esoši šķūņi. Ugunsdzēsēji no liesmām nosargāja blakus esošo dzīvojamo māju un darbu notikumu vietā beidza pēc četrām stundām.

Tāpat plkst.13, pēc ceļu satiksmes negadījuma, Mārupes novada Kūdras pagastā glābēji no vienas no avarējušām automašīnām ar hidraulisko instrumentu palīdzību atbrīvoja vienu cilvēku, kurš tika nodots NMPD mediķiem. Pārējie cilvēki no automašīnām izkļuva pašu spēkiem.