Iznīcinātāji un absolūta slepenība - kā tika organizēts Zelenska brauciens uz Vašingtonu?

Zelenskis sākumā ar vilcienu no Kijivas devās uz Poliju, kur pārsēdās ASV Gaisa spēku lidmašīnā "Boeing C-40B", kas savukārt bija ieradusies no Ramšteinas bāzes Vācijā. Informācija par to, ka lidmašīnā būs Ukrainas prezidents, bija pieejama vien ļoti šauram cilvēku lokam, un to nezināja arī piloti.