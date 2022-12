Latvija nelūdz Krieviju atjaunot dzelzceļa pārvadājumus un pārtikas importu

No stila, izplatīšanas kanāliem un komentāriem noprotams, ka melīgie video pirmkārt it paredzēti Krievijas auditorijai. Tie sasnieguši kopumā vairākus desmitus tūkstošu cilvēku. Visos video radīts iespaids, ka runa ir par pašlaik aktuāliem notikumiem, lai gan patiesībā no konteksta izrautas un ievērojami pārspīlētas vairākus gadus vecas ziņas.

Vairākos video runāts par dzelzceļa kravu tranzītu. Lai sodītu Latviju par rusofobiju, Krievija tās esot ievērojami samazinājusi vai apturējusi, kā rezultātā Latvijā esot katastrofālas sekas. “Latvijas lūdzas Maskavai atjaunot tranzītu,” teikts vienā no tiem. Citā: “Lūk, pavērsiens! Pirms piecām minūtēm Latvijas premjers vērsās pie Krievijas ar apkaunojošu prasību”. Tie pauž, ka Latvijā ir “katastrofa” un “desmiti tūkstošu bezdarbnieki”, pēc tam, kad Krievija to esot sodījusi par rusofobiju. No tā “glābs tikai Krievija,” teikts vienā no video.