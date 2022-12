Vai Latvijā apdraudēta pensiju izmaksa jeb kā celt paniku ar klikšķu virsrakstiem?

Foto: Ekrānšāviņš no Baltkrievijas valsts telekanāla CTV sižeta, kuru Latvijā pārpublicēja vietējie prokrieviskās dezinformācijas izplatītāji.

Visbeidzot, situāciju izmantoja kāds Latvijā dzīvojošs Youtube blogeris, kura vairāku tūkstošu lielā auditorija, kā noprotams, ir ārpus Latvijas: “Šeit, pie mums Latvijā steidzami vajadzīgi 180 miljoni eiro pensiju izmaksai. (..) Jūs paskatieties, budžetā jau trūkst līdzekļu pensiju izmaksai!” Arī viņš notiekošo saistīja ar Latvijas palīdzību Ukrainai, gan nesaucot to vārdā: “Kāpēc Latvija tik daudz piešķīra? Pilnīgi neskatoties, maisiem uz ārzemēm. Jūs paši saprotat, uz kurieni. (..) Bet tagad jau naudas nepietiek.”

Ukrainai sniegtās militārās palīdzības vainošana naudas trūkumā citām vajadzībām ir populārs valdības kritiķu un Kremļa atbalstītāju naratīvs, par kuru Re:Check rakstījis vairākkārt. To izplatot, tiek ignorēts fakts, ka tā nav no valsts budžeta piešķirtā nauda. Proti, absolūti lielākā daļa no aptuveni 300 miljonu vērtās palīdzības Ukrainai ir iepriekš iegādāts bruņojums un cits militārais ekipējums.