Rīga uz Kijivu sūtīs 10 autobusus; iedzīvotājus aicina tos piepildīt ar ziedotām mantām

No trešdienas, 28.decembra, līdz piektdienai, 30.decembrim, ikviens rīdzinieks var autobusu piepildīšanai sarūpētos ziedojumus nogādāt ziedojumu savākšanas vietās. Trešdien, 28.decembrī, no plkst.15 līdz plkst.20 ziedojumus pieņems Rātslaukumā, ceturtdien, 29.decembrī, no plkst.15 līdz plkst.20 pie tirdzniecības centra "Akropole Alfa" pie B ieejas, bet piektdien, 30.decembrī no plkst.12 līdz plkst.20 pie tirdzniecības centra "Spice". Tāpat ziedojumus varēs nogādāt kultūras centrā "Imanta", Anniņmuižas bulvārī 29 un sev tuvākajā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra punktā.