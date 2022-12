Pieci ieguvumi no brīvprātīgā darba

Veicot brīvprātīgo darbu, cilvēks kļūst par daļu no kopienas, kas ir būtiski, jo lielākajai daļai no mums piederības sajūta ir ļoti svarīga. Tā ir iespēja satikt citus ar līdzīgām interesēm vai mērķiem, kas ir labs priekšnoteikums, lai veidotu jaunus kontaktus un draudzību. Lielisks piemērs tam ir Rita Aveniņa, kura šī gada vasarā devās brīvprātīgajā darbā uz Portugāli. Tur viņa piedalījās mežu atjaunošanā pēc ugunsgrēkiem. Šajās sešās nedēļās Ritai bija iespēja iepazīties ar citiem brīvprātīgajiem no visas pasaules, ar kuriem jauniete uztur kontaktus joprojām. Tieši esot brīvprātīgajā darbā viņa iepazinās puisi no Grieķijas, ar kuru pēcāk kļuva par pāri.