Somija palīdzēs Igaunijai izmitināt Ukrainas kara bēgļus

Somija no nākamā gada sāks pieņemt Ukrainas bēgļus no Igaunijas. Igaunijas Iekšlietu ministrija atzinusi, ka valstij ir grūtības nodrošināt mājokli, izglītību un veselības aprūpi ukraiņiem, kas bēg no Krievijas iebrukuma dzimtenē. Problēmas rada ilgtermiņa bēgļu izmitināšana.