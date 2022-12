Video ⟩ Policija meklē video redzamos vīriešus, kuri Jūrmalā nozaga bronzas kaijas statuju

Šā gada 30. novembrī pulksten 23.08 Jūrmalā, netālu no Turaidas ielas, no soliņa pie izejas uz jūru, no vides objekta “Jūrmalas baltā kaija” tika nozagta viena bronzas skulptūra – kaija, kā arī sabojāta vēl viena kaijas skulptūra un soliņš. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka vienas šādas bronzas skulptūras cena ir 3800 eiro un kopējie nodarītie zaudējumi Jūrmalas valstspilsētas administrācijai ir aprēķināti 8999,92 eiro.