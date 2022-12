Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā izsludina ārkārtas situāciju

Ārkārtas režīma noteikšana dienestā paredz to, ka ārkārtas tālruņa dispečeri, saņemot zvanus uz zemākas prioritātes situācijām, aicinās iedzīvotājus sazināties ar sava ģimenes ārsta praksi, pašiem vērsties pēc palīdzības tuvākajā ārstniecības iestādē vai informēs par brigādes gaidīšanas laiku līdz pat 4 stundām, prioritāri brigādes nosūtot uz dzīvību glābjošiem izsaukumiem. Zemākas prioritātes situācijas bieži vien ir saistītas ar tādām situācijām kā, piemēram, saaukstēšanās un elpceļu vīrusinfekcija, hroniski paaugstināts asinsspiediens, roku un kāju traumas, kuru gadījumos cilvēks var pārvietoties un ar citu palīdzību nokļūt līdz tuvākajai medicīnas iestādei, u.c. Ja izsaukumā brigāde konstatēs, ka situācija nav neatliekama un padoms, palīdzība bija jāsaņem ambulatori, var tikt izrakstīts arī rēķins par maksas pakalpojumu (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem maksa par brigādes veikto izsaukumu situācijās, kas nav neatliekamas, ir 74,35 eiro). Tāpat dienests ārkārtas situācijā turpinās jau iepriekš no rudens gatavības režīmā iekšēji veiktos darba organizācijas pasākumus operativitātes nodrošināšanai, tostarp brigāžu pārdislokācijas no zemākas intensitātes punktiem, iespēju mediķiem strādāt papildu dežūras uz virsstundu darba rēķina u.c.