Vai Latvijai būvnieku karteļa dēļ būs jāatmaksā 600 miljoni?

Tad no kurienes apgalvojums par 600 miljoniem un kā tapis aprēķins? Re:Check to jautāja arī Dienas raksta autoram Guntaram Gūtem. No viņa rakstiski sniegtajām atbildēm izriet, ka 600 miljoni eiro kā potenciāli atmaksājamā summa lēsta, pieņemot, ka tiks ieturēta absolūti lielākā daļa finansējuma no visiem 70 Konkurences padomes identificētajiem karteļa pārrunātajiem iepirkumiem. Kā minēts, to kopējā summa bija gandrīz 700 miljoni eiro.