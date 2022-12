"Prieka viņu sejās nebija." Indriksone par EM darbinieku reakciju uz pārcelšanu

Jau vēstīts, ka decembra sākumā Saeima atbalstīja grozījumus Ministru kabineta iekārtas likumā, kas paredz jaunas Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) izveidi. Paredzēts, ka KEM no Ekonomikas ministrijas pārņems enerģētikas politikas jomu, izņemot naftas produktu rezervju uzturēšanu un uzraudzību. Savukārt no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) tā pārņems klimata politikas jomu. Kopumā no EM un VARAM jaunā ministrija pārņems 48,5 amata vietas, tostarp Klimata pārmaiņu departamentu, Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamentu un Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamentu.