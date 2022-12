Surface Pro 9 un Surface Laptop 5: jauna ēra izklaidei un personalizētai pieredzei

Pirms septiņiem gadiem Surface Pro izstrādē uzkrātās zināšanas un pieredze ļāva radīt vēl kādu tradicionālu ierīču kategoriju – klēpjdatoru. Neatkarīgi no tā, vai ar šo datoru radāt, komunicējat vai esat saziņā, jūs sajūsminās tas, kā Surface Laptop palīdz nekavējoties nonāk jūsu darba plūsmā. Zibenīgi ātrs un izsmalcināts, šis dators piedāvā augstākās klases funkcionalitāti, sākot no vieglās atvēršanas un ātrās pieteikšanās ar Windows Hello, līdz skārienekrānam, precīzam skārienpaliktnim un nevainojamai rakstīšanas ērtībai. Surface Laptop 5 nozīmē meistarību, komfortu un visas vajadzīgās iespējas, lai uzreiz ķertos pie lietas un radītu savu labāko veikumu. Surface Laptop ir gluds un elegants, nodrošina akumulatora darbību visas dienas garumā, neatkarīgi no tā, vai to izmanto darbam vai izklaidei. Jaunais Surface Laptop 5 sniedz jums vēl vairāk to iespēju, kas jums vienmēr patikušas šajā produktu sērijā.