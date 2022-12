Jaguar Land Rover ceļš: kā kļūt par bezizmešu uzņēmumu?

SBTI uzņēmumiem iesaka neaprobežoties tikai ar oglekļa dioksīda izskaušanu. Ideālā variantā būtu jāvāc statistika par sešām Kioto protokolā minētajām siltumnīcefekta gāzēm. Tās ir: oglekļa dioksīds (CO 2 ), metāns (CH 4 ), slāpekļa oksīds (N 2 O), fluorogļūdeņraži (HFC), perfluorogļūdeņraži (PCF) un sēra heksafluorīds (SF 6 ). Turklāt būtu vēlama arī slāpekļa trifluorīda (NF 3 ) uzskaite.

Svarīgi ir arī precizēt izmešu aprēķina principus un attiecīgi pielāgot mērķus. Visvieglāk ir uzskaitāmas emisijas no avotiem, kas pieder uzņēmumam vai ko tas spēj kontrolēt. Piemēram, auto koncernu gadījumā tie varētu būt izmeši no viņu ražotajiem transportlīdzekļiem un no savām apgādes rūpnīcām.