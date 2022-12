Rīgā no ugunsgrēka pirtī izglābti 14 cilvēki

No ēkas otrā stāva izglābti 14 cilvēki - viens no sadūmotās vides izvests, uzliekot viņam glābšanas masku, bet vēl 13 cilvēki izglābti, izceļot viņus no augšējiem stāviem un novedot pa kāpnēm. Ugunsgrēkā cieta četri no izglābtajiem cilvēkiem.