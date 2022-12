Video ⟩ Levits aicina apzināties Latvijas valsts vērtību

Viņš arī norādīja, ka vērtība ir drošība un miers mūsu mājās, latviešu valoda, latviskums, kurā mēs kā tauta pastāvam. Vērtība ir arī Latvijas atbrīvošana no okupācijas pieminekļiem un "padomju koloniālisma mantojuma" cilvēku prātos. Par vērtību Levits nosauca arī vienotību, atbalstot un palīdzot ukraiņu tautai.

Levits atzīmēja, ka šis mērķis vieno un ļauj turēt kursu arī vētrainos ūdeņos. Tāpat šis mērķis ļauj atšķirt svarīgāko no mazāk svarīgā, to, kas jādara tūlīt, no tā, kas būs jādara pēc tam. Prezidenta ieskatā, tas ļauj valstij izvirzīt mērķtiecīgu darba kārtību 2023.gadam.