FOTO ⟩ Vācijā kampaņas ietvaros demonstrē tūningotu policijas BMW auto

Automašīnas virsbūve ir pilnībā pārkrāsota un nedaudz uzlabot, lai tā pilnībā atšķirtos no parasta i4. BMW uzlabots ar vairākām nelielām niansēm - uz jumta un bagāžnieka ir uzlikas, priekšējam bamperim ir uzlikta "lūpa" un citas sīkas detaļas.

Auto unikāls ar to, ka šis ir viens no retajiem policijas spēkratiem, kuram saglabāta tā sākotnējā spēka piedziņa. BMW i4 jauda mērāma 536 zirgspēkos, bet no nulles līdz simtam tas spēj ieskrieties nepilnās četrās sekundēs.