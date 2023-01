Sankcijām pakļautie Krievijas produkti joprojām ieplūst ES

"Mēs vedam preces ar kravas mašīnu caur Gruziju uz Turciju vai ar kuģi no Novorosijskas uz Stambulu. Turcijā mēs mainām izcelsmes valsti. Visi Krievijas zīmogi pazūd, un mēs izbalinām uzņēmuma nosaukumu. No Turcija mēs tālāk transportējam preces uz Bulgāriju uz vēl vienu no manām kompānijām. Tad jūs nopērkat no turienes. Tāpēc uz papīra nevis no Krievijas, nevis no Turcijas, bet no Bulgārijas," atklāja kontrabandists, piebilstot, ka muitošanu nokārto viņa cilvēks.