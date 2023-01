ASUS piedāvā "Raugoties uz neticamu nākotni" CES 2023

Tiem, kas atrodas Lasvegasā, visi virtuālajā pasākumā uz skatuves izrādītie produkti, kā arī atsevišķā Republic of Gamers (ROG) CES virtuālā pasākuma laikā prezentētie produkti un daudzi citi jaunumi, būs aplūkojami klātienē pasākuma norises vietā – The Venetian Expo, sanāksmju telpā #3002, 2023. gada 4. janvārī no plkst. 10.00–18.00 un 5.–7. janvārī no plkst. 09.00-18.00.